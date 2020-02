Le manuscrit original du manifeste des Jeux olympiques rédigé en 1892 par Pierre de Coubertin et vendu 8 millions d’euros en décembre à New York, a été offert au Comité international olympique par le milliardaire russe Alicher Ousmanov, président de la Fédération internationale d’escrime (FIE), a annoncé lundi le CIO.

Vendu lors d’enchères organisées par Sotheby’s, le document avait atteint près de neuf fois l’estimation haute, à un million de dollars, un prix record pour un objet lié au sport. "C’est grâce à votre générosité que nous pouvons aujourd’hui réfléchir sur notre histoire et célébrer ce lien direct avec notre père fondateur", déclare dans un communiqué le président du CIO, Thomas Bach, à l’adresse de M. Ousmanov.

"Pierre de Coubertin avait la vision d’un monde uni par le sport et non divisé par les affrontements et les guerres. Je pense que le Musée olympique est l’endroit le plus approprié pour conserver ce manuscrit d’une valeur inestimable", a ajouté M. Ousmanov.