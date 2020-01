La double confrontation contre Chypre lance les qualifications pour l’Euro 2020.

Alors que les grosses nations disputent actuellement l’Euro 2020, les pays les moins bien classés ont eux déjà les yeux rivés sur le championnat d’Europe 2022. En tout cas, les pré-qualifications pour lesquelles la Belgique reçoit Chypre ce mercredi, avant de jouer le match retour dimanche à Nicosie.

Pour les Red Wolves, c’est un événement à ne pas rater, à Hasselt ce mercredi soir puisque ce sera déjà le match de l’année vu un calendrier de matchs officiels pour le moins vide pour la suite de l’année.

"Ce sont deux matchs à notre portée, ils doivent nous permettre d’exister même si l’équipe est en construction", précise le sélectionneur Arnaud Calbry qui a préparé cet événement en France avec ses joueurs. "C’était important de se retrouver dans un cadre un peu différent, loin de nos bases pour être prêt."

S’il devra se passer du Bruxellois Brian Meulders, Arnaud Calbry est confiant. "J’ai pas mal analysé cette équipe de Chypre. C’est une équipe assez solide sur le plan athlétique, ils sont costauds et il y a de bonnes relations avec le pivot. Mais en même temps, l’équipe est lourde et a montré des difficultés à enchaîner dans les quatre coins du terrain. On va devoir mettre du rythme et se projeter vite vers l’avant. En attaques placées, il s’agira de faire preuve de patience pour les contourner."