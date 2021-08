Deux semaines à peine après le rendez-vous olympique, les meilleurs triathlètes mondiaux (en tout cas, une partie…) se retrouvent ces vendredi et samedi, à Montréal, pour la troisième manche des World Triathlon Championship Series (WTCS), dont l’apothéose est prévue le week-end prochain, à Edmonton, toujours au Canada. Et le format s’annonce spectaculaire avec séries et finale sur des distances ultra-courtes (300 m de natation, 7 km à vélo, 2 km à pied), ressemblant à celles d’un relais mixte, également au programme dimanche.

Trois Belges figurent au départ avec, côté masculin, Marten Van Riel (4e aux Jeux de Tokyo) et Jelle Geens ainsi que, côté féminin, Hanne De Vet. Pas de Claire Michel ni de Valerie Barthelemy, marquées physiquement et mentalement par leurs prestations au Japon. Et donc logiquement au repos.

Mais, au-delà de la compétition, avec un Français Vincent Luis revanchard et un Néo-Zélandais Hayden Wilde ambitieux ainsi que la championne olympique Flora Duffy (Bermudes), le monde du triathlon est ébranlé par deux affaires de dopage, que notre compatriote Marten Van Riel en personne n’a pas manqué de vertement stigmatiser sur les réseaux sociaux, disant sans doute tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.

"D’abord, Yelistratova. Maintenant, Polyanskiy. Tout le monde savait et on a quand même dû attendre tant d’années pour les attraper. Ne donne pas beaucoup confiance dans le système, mais heureux de les voir partir."

De quoi s’agit-il ? La Fédération internationale (World Triathlon) a annoncé, cette semaine, qu’un échantillon prélevé sur le Russe Igor Polyanskiy a donné un résultat d’analyse anormal pour l’EPO. L’échantillon a été collecté par World Triathlon lors d’un contrôle antidopage hors compétition, le 21 juillet 2021, à Vladivostok. Mais l’instance a été informée du résultat le 5 août par le laboratoire accrédité, ce qui a permis à Polyanskiy de s’aligner aux Jeux de Tokyo, où il s’est classé 43e, à 7’03 du vainqueur Kristian Blummenfelt.

Réaction de World Triathlon : "La procédure est en cours et le triathlète a le droit de demander l’analyse de l’échantillon B et, éventuellement, de contester la suspension devant le Tribunal arbitral du Sport (TAS)."

Autre cas, celui de l’Ukrainienne Yuliya Yelistratva, dont l’échantillon prélevé le 23 juillet, à Tokyo, a également révélé un résultat d’analyse anormal pour l’EPO. Et ce n’était pas le premier cette année ! Le 5 juin, chez elle, à Dnipro, Yelistratva avait déjà été contrôlée positive en compétition, ce qui a entraîné sa suspension provisoire à partir du 25 juillet, l’Ukrainienne étant empêchée de participer aux Jeux. Une suspension contre laquelle la triathlète a interjeté appel devant le TAS, qui l’a (heureusement) déboutée. Avant Polyanskiy ?