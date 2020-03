Autres sports Le monde politique interdit toute activité sportive, dont la Pro League, jusqu'au 3 avril N. Ch.

Les mesures prises par le gouvernement fédéral belge sont claires et précises... La Première ministre Sophie Wilmès ne s'est pas longtemps étendue sur la question du sport mais sa déclaration semble limpide: "Toutes les activités récréatives, qu'elles soient sportives, culturelles, folkloriques, peu importe leur taille ou leur nature, publique ou privée, sont annulées. Il en va de même pour les discothèques, les cafés et les restaurants qui doivent fermer."



Sophie Wilmès a par la suite confirmé que cela comprenait bien la Pro League et la 30e journée de la phase classique, pourtant prévue à huis-clos. Les classiques cyclistes prévues avant le 3 avril sont également annulées (Nokere, Bredene Koksijde Classic, les Trois jours de la Panne, le GP E3, Gand-Wevelgem et A Travers la Flandre). Le Tour des Flandres (5 avril) garde, lui, un mince espoir d'être couru.