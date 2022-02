En basket, le CSKA Moscou, le Zénith Saint-Pétersbourg et Kazan ont été suspendus de l’Euroligue. Et Krasnodar d’Eurocoupe. Ces quatre formations ont fait face depuis le début du conflit à un exode de leurs joueurs. Le Mondial de volley est lui aussi en suspens : la Pologne, double championne du monde en titre et la France, championne olympique, ont déjà fait savoir qu’elles boycotteraient la compétition si elle se tenait en Russie. L’Italie et les États-unis sont sur le point de leur emboîter le pas. La Belgique n’est pas qualifiée.