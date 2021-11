Le boxeur mexicain, par la voix de son manager, a effectué une requête qui a d’ores et déjà été acceptée.

Après être devenu champion du monde dans quatre catégories de poids différentes, des super-welters (-69,853 kg) aux mi-lourds (-79,378 kg), Saul « Canelo » Alvarez, probablement le meilleur boxeur actuel, va se lancer dans un nouveau défi : celui de remporter une ceinture en lourds-légers (-90,719 kg). Et pour cela, le Mexicain a choisi sa cible, le Congolais Ilunga Makabu. Lors de la convention de la WBC qui se tient en ce moment au Mexique, Eddy Reynoso, l’entraîneur et manager de Canelo, en a fait la requête auprès de l’assemblée présidée par Mauricio Suleiman, ajoutant qu’il aimerait que le combat se fasse en mai ou en juin 2022. Une demande soumise au vote du conseil de la WBC et aussitôt approuvée à l’unanimité ! La fédération mondiale, ouvrant ainsi la voie aux négociations, se faisait ensuite un plaisir de communiquer sur le sujet sur ses réseaux sociaux.

Pour rappel, le 6 novembre dernier, Canelo (57 victoires, 1 défaite 2 nuls) est devenu le sixième boxeur depuis 1988 à unifier les quatre ceintures mondiales (WBC, WBA, IBF et WBO) à l’issue de sa victoire sur Caleb Plant. Le boxeur de 31 ans a réussi cet exploit en super-moyens et devra donc monter de deux catégories de poids pour défier Ilunga Makabu.

Ce dernier, dont le promoteur n'est autre que Don King, a conquis le titre WBC des lourds-légers le 31 janvier 2020, à Kinshasa, en dominant aux points le Polonais Michal Cieslak. Ilunga Makabu, qui a ensuite défendu sa ceinture victorieusement face au Nigérian Durodola (K.-O. technique au 7e round), est l’un des quatre champions du monde de la catégorie des lourds-légers avec Arsen Goulamirian (WBA), Mairis Briedis (IBF) et Lawrence Okolie (WBO). Il compte 28 victoires, dont 25 avant la limite, pour 2 défaites.