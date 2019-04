Ronnie O'Sullivan, N.1 mondial, a été battu dès le premier tour du championnat du monde de snooker, mardi au Crucible Theatre de Sheffield, en Grande-Bretagne.

L'Anglais, quintuple vainqueur de l'épreuve, s'est incliné 8-10 devant son compatriote James Cahill, premier amateur à disputer le tour final du tournoi. Cahill, un Anglais de 23 ans qui n'est pas classé au ranking World Snooker, menait déjà 5-4 lundi à l'issue de la première session. Alors que le score affichait huit partout après un break de 89 réalisé par 'The Rocket', Cahill a empoché les deux dernières frames pour ainsi signer un des exploits les plus notables de l'histoire du snooker.

En effet, Cahill, premier amateur à disputer la phase finale du tournoi anglais, a dominé un joueur considéré comme un des plus grands de l'histoire. Cahill défiera l'Ecossais Stephen Maguire (WS 15) au 2e tour.

Pour rappel, Luca Brecel (WS 14) a été battu d'entrée par l'Anglais Gary Wilson (WS 32) au terme de la frame décisive (10-9).

Le championnat du monde est un des trois tournois les plus prestigieux de la saison. Avec le Masters et le UK Championship, il forme la Triple couronne. O'Sullivan est d'ailleurs le joueur le plus titré de l'histoire des trois tournois avec la bagatelle de 19 succès en Triple couronne.