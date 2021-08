Vincent Laureyssens, ancien responsable marketing chez Sauber F1, est l’homme qui se cache derrière la réussite du padel en Belgique.

À l’exception de la Suède, la Belgique va organiser le plus grand événement de padel de toute l’Europe du Nord. De jeudi à dimanche, les meilleurs joueurs du monde dont Navarro, Lamperti ou Ruiz ainsi que les plus fines raquettes belges comme Peeters, Coene, Crasson, Braet sans oublier des stars tous azimuts comme Darcis, Rochus, Appelmans s’affronteront sous le regard de plus ou moins 15 000 personnes et de plusieurs ministres dont Valérie Glatigny, Willy Borsus et Sophie Wilmès.