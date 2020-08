Postposée de la mi-mars à la fin juin en raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale de la Ligue belge francophone de triathlon et duathlon (LBFTD) a vu la nomination de quatre nouveaux administrateurs (sur neuf…), parmi lesquels Vincent Minot, élu président, deux semaines plus tard. À 54 ans, ce militaire de carrière, père de deux filles, Justine et Lise, et récent heureux grand-père d’Arthur (né le 4 août) mais, surtout, fondateur du Quali’3 Team (Q3T) à Farciennes, a donc pris les rênes d’une ligue comptant environ 60 clubs et quelque 2 500 membres recensés en 2019. Un fameux challenge que Vincent partage avec huit autres administrateurs et quatre employés à la LBFTD. L’occasion de dresser un état des lieux du triathlon francophone, parfois décrié parce que vivant à l’ombre de son homologue du nord du pays, particulièrement actif.