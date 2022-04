Engagé depuis sept ans, déjà, comme Sportif d’élite à la Défense, Marten Van Riel était de passage en Belgique, le mercredi 23 mars, pour participer au rassemblement du "peloton" désormais dirigé par Frederik Van Lierde et comptant deux autres triathlètes, Erwin Vanderplancke et Noah Servais.

L’opportunité aussi pour l’Anversois de 29 ans de se soumettre, à Alost, à des tests cardiaques ("On n’est jamais trop prudent…") et d’évoquer son passé récent avec une quatrième place aux Jeux de Tokyo et un titre de vice-champion du monde à Edmonton, son présent avec son véritable coup d’éclat le samedi 5 mars, à Dubaï, où il a signé la meilleure performance mondiale sur mi-distance (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied), et son proche avenir avec la perspective de Paris 2024, où il visera une médaille olympique, si possible l’or.