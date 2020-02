Le Red Bull Ice Cross – ATSX 250 de Percé au Quebec avait lieu du 30 janvier au 1er février.

75 athlètes étaient inscrits pour s’élancer en patin à glace d’une plateforme de 12 mètres de hauteur ! La piste était située directement dans le centre du village devant un décor enchanteur, certainement l'un des plus beaux du circuit mondial. L’événement est spectaculaire avec le Rocher Percé en toile de fond!

ATSX 250 Percé, les résultats :

Results Men: 1. Cameron Naasz (USA), 2. Michael Iulianello (USA), 3. Kyle Croxall (CAN)

Results Women: 1. Jacqueline Legere (CAN), 2. Myriam Trepanier (CAN), 3. Maxie Planté (CAN), 4. Amanda Trunzo (USA)

Results Juniors: 1. Mike Tremblay (CAN), 2. Andrew Worling (GBR), 3. Damien Gouze (CAN)