La flamme aurait dû débuter son parcours le 26 mars de cette année, mais trois jours avant, le CIO et les autorités japonaises ont annoncé le report des Jeux. Le 30 mars les nouvelles dates étaient fixées.

La flamme olympique traversera 859 municipalités couvrant les 47 préfectures du pays pendant 121 jours avant que la vasque olympique ne soit allumée au Stade national de la capitale japonaise le 23 juillet lors de la cérémonie d'ouverture des JO de la 32e olympiade de l'ère moderne.

Les organisateurs envisagent un certain nombre de mesures contre le coronavirus afin de garantir un relais sûr et sécurisé.

L'annonce intervient à un moment où le Japon est confronté à une troisième vague d'infections. Le pays a confirmé un record de 3030 nouveaux cas de coronavirus samedi dernier, dépassant le précédent record de 2950 en une seule journée.

Le Japon a jusqu'à présent évité une épidémie de l'ampleur de celle observée en Europe et aux États-Unis, avec un peu plus de 183.000 cas et environ 2660 décès liés au Covid-19. Le bilan aux Etats-Unis a dépassé les 300.000 morts.