Le Comité international olympique n’est pas encore en mesure de chiffrer le coût financier qu’implique le report d’un an des Jeux olympiques de Tokyo.

"Ce serait prématuré. J’ai vu des chiffres, mais ce sont des spéculations. Ce sont des dizaines de milliers de lignes budgétaires à revoir", a déclaré le directeur exécutif des Jeux olympiques du CIO, Christophe Dubi. Les experts estiment que la reprogrammation entraînera des coûts supplémentaires d’au moins 2 milliards d’euros. Dubi a admis qu’il y aurait des "coûts supplémentaires pour les organisateurs, le CIO et la famille olympique". Les calculs précis sont "un processus continu".

On ignore encore si le CIO participera également aux dépenses supplémentaires non prévues. La priorité pour les organisateurs des Jeux est maintenant de signer de nouveaux accords avec les 41 sites de compétition prévus pour les Jeux de Tokyo, dont certains sont réservés durant l’été 2021. En outre, une équipe de crise a été mise en place spécifiquement pour s’assurer que les plus de 5 000 appartements du village olympique seront toujours disponibles en 2021. "C’est l’urgence la plus absolue ." Le report de douze mois de la plus importante organisation sportive a contraint de freiner une machine géante. Relancer les préparatifs sera une "opération massive", a déclaré Christophe Dubi. "C’est pourquoi les parties doivent être prêtes à faire des compromis. Nous devons être créatifs et innovants."