Le rendez-vous des joggeurs retrouve sa date habituelle ce dimanche 6 mars. Pour un parcours qui visite plusieurs monuments de la capitale française avec un départ et une arrivée place de la Bastille

Les traditions, cela a du bon. Après deux années entre double annulation et modification de calendrier, le Semi marathon de Paris retrouve sa date habituelle, ce dimanche 6 mars. En 2021, les organisateurs avaient eu le plaisir de pouvoir organiser le rendez-vous mais ils avaient dû le déplacer au mois d’octobre. Ironie de la météo, la 29e édition avait eu lieu sous un soleil d’été indien. Ce dont certains participants se souviennent amèrement.

D’autant plus qu’un nouveau parcours était proposé, ce sera le même ce dimanche, avec une aire de départ (et d’arrivée) à la fois prestigieuse et très spacieuse : la place de la Bastille. Fidèle à son habitude de proposer un parcours qui offre une « visite » quasi touristique mais en montrant aussi le côté nature de la capitale française, le semi de Paris new look vous offre d’abord un passage devant la monumentale bibilothèque François Mitterrand avant de traverser la Seine et bifurquer en direction du bois de Vincennes via un long faux plat montant aux alentours du 7e kilomètre qui pique dans les jambes.

Quelques kilomètres dans les allées boisées, un coup d’œil sur l’hippodrome et un passage devant le majestueux château de Vincennes et ses donjons avant un retour sur la capitale via Dausmenil.

A votre gauche, la Seine vous accompagne tout au long des derniers kilomètres avec un passage sous Bercy et plusieurs tunnels (ils sont plus raides qu’à Bruxelles, méfiez-vous…) pour rejoindre l’Hôtel de Ville (passage à l'arrière) et la Tour Saint-Jacques. Virage à droite pour rejoindre la rue de Rivoli pour les derniers 1.500 mètres et atteindre la Place de la Bastille.

Tout au long du parcours, le public ne cesse de vous encourager et de nombreuses animations donnent le ton et le rythme d’une des semi-marathons les plus joyeux et festifs d’Europe.

Sans parler d’une empreinte écologique que les organisateurs tiennent à mettre à l’honneur en tentant un semi zéro déchets. Les joggeurs ne sont pas des pollueurs.

Paris vous tend les bras, rendez-vous dimanche . Pour un chrono, pour se faire plaisir, pour un jogging dominical entre potes. Pour un pari avec vous-même .

Les inscriptions (même de dernière minute) sont toujours possibles : www.harmoniemutuellesemideparis.com