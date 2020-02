Même s’il est déjà venu en Belgique à trois reprises ces dix dernières années (en décembre 2010 pour assister au combat entre le Belgo-Marocain Saïd Ouali et l’Américain Randall Bailey ; en janvier 2016, dans le cadre de son European Victory Tour ; enfin, en mars 2017 par envie de... faire la fête), la venue de Floyd Mayweather Jr chez nous reste un événement. On attend donc beaucoup de monde ce vendredi soir à la Lotto Arena d’Anvers, où la superstar américaine fait halte avec The Money Team (TMT) pour donner le coup d’envoi de son Legendary Icon Tour, qui se déroulera ensuite au Royaume-Uni toute la semaine prochaine.

(...)