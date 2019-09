Le numéro un mondial du ski alpin, l'Autrichien Marcel Hirscher, a annoncé mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière sportive, à l'âge de 30 ans et quelques mois après son 8e sacre consécutif en Coupe du monde.

Après l'Américaine Lindsey Vonn, c'est autre légende du ski alpin qui tire sa révérence. Pour la première fois depuis douze ans, Hirscher ne sera pas au départ des épreuves de la saison de ski alpin qui démarre fin octobre. "C'est aujourd'hui le jour où je mets fin à ma carrière active", a annoncé le champion lors d'une conférence de presse à Salzbourg.

Lors de cette intervention retransmise en direct à la télévision publique autrichienne, Marcel Hirscher a mis fin à un suspense qu'il avait lui-même alimenté de longs mois, assurant avoir du mal à trancher sur la suite de sa carrière.

Face à une salle pleine à craquer, il est cette fois allé droit au but : "Je fais court, j'arrête", a-t-il déclaré à peine arrivé sur scène, assurant avoir pris sa décision il y a deux semaines, "des semaines très turbulentes", a-t-il précisé.

"C'est toute une vie qui s'arrête d'un jour à l'autre", a décrit le meilleur skieur du monde, visiblement ému.

Depuis sa première saison sur le circuit, en 2011/2012, l'Autrichien a tout gagné, ne laissant que des miettes à ses adversaires, et peut prétendre au titre de meilleur skieur de l'histoire grâce à ses huit victoires au classement général de la Coupe du monde, ce que personne n'a réalisé avant lui (le Luxembourgeois Marc Girardelli s'était arrêté à cinq, l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll à six).

A cela s'ajoutent deux titres de champion olympique (slalom et combiné alpin) en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud), cinq titres individuels de champion du monde (trois en slalom, un en combiné alpin et un en slalom géant) et deux par équipes et six petits globes (Coupe du monde de la spécialité) de slalom et autant en slalom géant.

Dans sa carrière, il a remporté 67 courses de Coupe du monde, échouant face à la marque du Suédois Ingemar Stenmark (86), la référence absolue jusqu'à présent. Au total, le skiezur "qui ne tombait jamais" est monté sur 138 podiums en 245 courses disputées.

Cette course au record de Stenmark n'a pas suffi à retenir le champion pour une saison de plus, les prochaines échéances importantes (Championnat du monde en 2021, JO en 2022) semblant trop lointaines pour constituer un objectif motivant.