Quand La légende Travis Rice a une idée en tête, rien ne l'arrête. Il le prouve une fois de plus avec la mise en place du Natural Selection Tour, nouvelle compétition de snowboard backcountry, qui regroupe les 24 meilleurs snowboarders de la planète. « Le but de notre travail est d'offrir des possibilités infinies d'expression créative à ces maîtres riders, avec de multiples options de parcours », a expliqué Travis Rice. Celui qui a gagné plusieurs titres lors des X Games a imaginé une compétions en trois manches, avec la première qui avait lieu du 3 au 9 février dans la station de Jackson Hole au Wyoming. Pour l'anecdote, Jackson Hole est la station ou est né Travis Rice et donc son terrain de jeux favori !

Juger le snowboard n'est pas chose aisée. Et c'est encore plus difficile de juger une compétition de snowboard qui se déroule en terrain naturel et qui permet une totale improvisation. Alors juger une compétition où se rencontrent des riders aux compétences et aux styles ultra variés, comme on l'a vu à Jackson Hole, est quasi mission impossible.

Pour simplifier les choses, Rice a choisi un système de face à face où deux coureurs font chacun deux runs notés. Aux quarts de finales, le coureur ayant obtenu le meilleur score lors d'un unique run passe au tour suivant. En demi-finale et en finale, si les deux coureurs sont à égalité, il y a une troisième et dernière manche pour les départager.

Au final c'est Mark MCMorris qui gagne cette première étape chez les hommes et c'est Zoi Sadowski-Synnott, la néo-zélandaise de 19 ans qui remporte le graal lors de ce passage à Jackson Hole.

Rendez vous à Baldface Lodge en Colombie Britannique pour la deuxième manche du 28 au 7 mars, sur www.dh.be bien sur !!!