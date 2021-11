Comment le mouvement sportif peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique ? Cette question est d’actualité alors que la Cop 26, conférence sur les changements climatiques, vient de se clôturer à Glasgow.

À l’échelle belge, plusieurs actions sont menées comme c’est le cas au sein de la Fédération belge de football où une nouvelle stratégie a été mise en place dès 2019. "Plusieurs actions concrètes ont été mises en place comme le tri plus sélectif des déchets pendant les matchs des Diables, explique Hedeli Sassi, coordinateur des projets sociaux à l’Union belge. Le centre national de Tubize a lui été construit de manière écologique et avec du matériel durable. L’idée est d’implanter des panneaux solaires, une éolienne et de capter l’eau de pluie via un grand réservoir servant à arroser nos terrains. Nous avons aussi des ruches avec un jardin à fleurs créé spécialement pour nos abeilles. Notre consommation de CO2 restera élevée mais ces petites actions permettent de se diriger dans la bonne voie."

Les Mauves se veulent verts