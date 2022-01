Il avait quitté les routes de Belgique le 26 septembre, sous les huées et les jets de bière qui avaient accompagné les derniers kilomètres du chef-d’œuvre tactique de l’équipe de France lors des Mondiaux cyclistes de Louvain. Pour sa défense, Julian Alaphilippe, coupable d’avoir privé Wout Van Aert d’un arc-en-ciel que le peuple de Flandre avait immodérément et prématurément arrosé, pouvait avancer la loi du plus fort. Le clapping que le champion du monde s’était ensuite offert sur le podium planté sur la Grand-Place de la cité brabançonne avait amorcé la grande réconciliation franco-belge.



(...)