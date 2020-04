Aymeric Laporte a enchéri sur une tenue du regretté boxeur pour la restituer ensuite à sa famille.

Cyril Dumoulin, un handballeur international français, organise une vaste opération de mises aux enchères depuis plusieurs jours. L'idée: vendre des tenues de sportifs professionnels pour récolter des fonds en faveur du personnel soignant en ces temps d'épidémie.L'une des plus belles pièces récupérées par Cyril Dumoulin à ce jour fut sans doute l'une des tenues portées par Alexis Vastine lors des JO de Londres 2012. Pour rappel, Alexis Vastine est ce boxeur français décédé à 28 ans dans le crash d'hélicoptère du 9 mars 2015 sur le tournage de, en compagnie de la navigatrice Florence Arthaud et la nageuse Camille Muffat.Alexis Vastine avait décroché le bronze, à Londres, non sans amertume puisqu'il avait été volé par les juges en demi-finale. Quatre ans plus tard, le Français avait connu une injustice plus grande encore à Pékin, en quart de finale, le privant de toute médaille. En dépression pendant plusieurs mois, il avait ensuite pu remonter la pente et s'offrir de nouveaux titres (notamment celui de champion du monde militaire). Sa famille avait déjà été touchée par un drame le 3 janvier 2015 lorsque sa soeur Célie décédait dans un accident de la route. Trois mois à peine avant Alexis, donc.Alors, forcément, quand le papa Alain Vastine a décidé de mettre aux enchères cette tenue symbolique pour toute la famille, cela a provoqué un certain émoi sur les réseaux sociaux. Aymeric Laporte, le défenseur central de Manchester City, a donc décidé d'enchérir à hauteur de 5.000 euros, selon L'Equipe. Histoire de s'assurer de remporter la tenue pour la renvoyer dans la foulée à la famille Vastine.Un don de 5.000 euros, cela n'a rien d'exceptionnel pour un sportif professionnel. Mais ce geste est sans doute l'un des plus touchants depuis le début de l'épidémie. D'autant plus que le joueur s'est bien gardé de s'en vanter, laissant Cyril Dumoulin faire la lumière sur cette très belle action.