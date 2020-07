Le premier week-end de septembre devait se tenir l’un des plus grands rendez-vous de la saison pour bon nombre de triathlètes belges.

Mais les organisateurs du Triathlon de Gérardmer viennent d’annoncer, la mort dans l’âme, l’annulation de ce dernier. "Nous tenons à vous remercier pour votre patience et votre confiance", s’expriment les organisateurs. "Face aux risques sanitaires liés à la crise du Covid-19 et en accord avec les différentes administrations, l'édition 2020 du Triathlon de Gérardmer est annulée. Nous avons pris le temps d'examiner la situation et ses conséquences sur l'organisation de l'événement, mais trop d'incertitudes pèsent encore pour offrir une expérience pleine et entière sur le Triathlon de Gérardmer 2020. Notre priorité est de garantir la santé et la sécurité des athlètes, des bénévoles, des spectateurs et des différents partenaires. Si la gestion des protocoles sanitaires nous paraissait gérable pour les athlètes et les bénévoles, en revanche il est impossible d'y répondre pour les spectateurs."

Du coup, le prochain rendez-vous dans les Vosges est prévu pour les 4 et 5 septembre 2021.