La Fédération francophone l'a annoncé vendredi 1er mai.

A l'arrêt à cause du Coronavirus, le monde sportif attend avant de pouvoir reprendre pleinement ses activités et de fixer une date pour la reprise des compétitions.

Peu de fédérations s'y essaient.

Pourtant, la Fédération de Volley Wallonie-Bruxelles a de son côté pris les devants et n'a pas attendu.

Ce vendredi, elle a en effet annoncé, par voix de communiqué, ne reprendre les championnats qu'à partir de janvier 2021!

"Le CA de la FVWB réuni ce jeudi soir a décidé la reprise des championnats de volley à partir de janvier 2021.

Les divisions seront divisées en 2 séries de 6 équipes avec un tour final aller retour entre 1°, 2°,3°.... Il s'agit bien d'un championnat même s'il sera plus court, il y aura bien des descentes et montées.

Si les conditions sont réunies il pourrait éventuellement être possible d'organiser des rencontres vers fin novembre ou décembre (coupe, tournoi, rencontre amicale,...) ceci sous réserve d’être en conformité avec les mesures du CNS et en veillant à la sécurité et à la santé des joueurs(euses) et encadrants."

Il ne s'agit donc de prime abord que des séries totalement francophones et provinciales La prochaine saison doit normalement être la première avec la réforme complète et un mélange nord-sud amorcé plus bas dans la hiérarchie.