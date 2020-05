Le volleyeur Pieter Verhees a décidé de revenir en Belgique en s'engageant avec Maaseik. Le club limbourgeois l'a annoncé vendredi. Le joueur des Red Dragons évoluait à Zawiercie en Pologne

Verhees, 30 ans, avait joué un grand rôle dans le triplé (championnat, coupe et supercoupe) réalisé par le club limbourgeois lors de la saison 2011-2012. Il avait ensuite décidé de tenter sa chance à l'étranger en rejoignant le championnat italien où il a joué pour Latina, Modène, Monza, Vibo Valentia et Ravenna. Cette saison, il avait quitté l'Italie pour la Pologne et le club de Zawiercie.

"Nous avons énormément suivi Pieter ces dernières années et l'avons souvent sondé pour un retour dans le club de son coeur", a écrit le club dans son communiqué. "Cette année, c'est la bonne. Avec le retour d'un joueur si talentueux et expérimenté, nous affichons déjà nos ambitions."