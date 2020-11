Accolades, clins d’œil complices, remerciements mutuels : Mike Tyson et Roy Jones Jr, qui n’étaient jamais montés ensemble sur le ring au cours de leur carrière, ont apprécié leur affrontement à respectivement 54 et 51 ans, au Staples Center de Los Angeles, à l’issue d’une soirée spectacle mêlant boxe et musique. Voici ce qu’il faut en retenir.

Vrai combat ou exhibition rémunératrice ?