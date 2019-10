Un beau challenge pour l'ancien patron de la cellule sociale du Sporting d'Anderlecht.

Une des têtes belges connues à Doha est celle de Jean-François Lenvain (39 ans), l'ancien patron de la cellule sociale d’Anderlecht qui s'occupe actuellement du développement de sportifs de différentes disciplines, passe une semaine dans la capitale du Qatar. "Pour trois raisons", nous dit-il. "J’ai plusieurs amis footballeurs qui jouent dans le championnat local, comme Kara, Hanni, Harbaoui et Junior Kabananga. Puis, une Fédération d’athlétisme d’un pays africain envisage de me confier un rôle de consultant pour préparer ses coureurs de fond et demi-fond pour les Jeux Olympiques de Tokyo et de Paris pour essayer de gratter l’écart avec des grands pays comme le Kenya et l’Éthiopie. Et troisièmement pour m’entraîner dans des conditions désertiques dans un climat compliqué avec des températures de 40 degrés et une humidité très élevée. En effet, après quelques soucis de santé, j’ai repris les entraînements et je prépare un raid de quatre marathons au Maroc en novembre. Je vais suivre avec attention le marathon." Dans le passé, Lenvain a gagné le Marathon des Sables en Jordanie et les Foulées de la Soie dans le désert de Gobi en Chine.