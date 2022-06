Vingt ans et déjà champion du monde. Le grand espoir de la natation française Léon Marchand a confirmé et même dépassé les attentes placées en lui en décrochant l’or du 400 m quatre nages avec un temps exceptionnel, samedi, aux Mondiaux de Budapest. Il signe la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps et prend date pour le rendez-vous des JO de Paris dans deux ans.

Marchand s’est imposé au terme d’une course parfaite en 4.04.28, nouveau record d’Europe, à moins d’une demi-seconde du record du monde de Michael Phelps, qui tient toujours (4.03.84 aux Jeux de Pékin en 2008). Un chrono monstrueux.

"Je ne pensais vraiment pas nager 4:04. Je touche le mur et je vois la petite lumière qui dit qu’on est premier. C’est vraiment énorme, un sentiment de ouf. Je pense que je réalise pas encore ce que j’ai fait aujourd’hui mais en tout cas j’ai kiffé", a réagi le Toulousain.

Marchand avait déjà réalisé le meilleur temps des demi-finales en 4.09.09. Il a pulvérisé cette marque de près de 5 secondes et terminé avec deux secondes d’avance sur Foster (4.06.56) et trois sur Kalisz (4.07.47). Son point fort, la brasse, lui a permis de distancer Foster après avoir pris un bon départ et bien résisté sur le papillon et le dos. "Après, je pêche un peu en crawl malheureusement pour aller chercher le record, mais je pense que la prochaine fois, ça pourrait le faire", a-t-il déclaré dans un sourire.

C’est la première médaille d’or pour le jeune homme, issu d’une grande famille de nageurs olympiques. Il décroche l’or mondial 24 ans après l’argent de son père Xavier sur 200 m quatre nages.

Sixième des Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier, Marchand connaît une progression impressionnante depuis. Formé à Toulouse, il s’est exilé aux États-Unis après les Jeux, où il s’entraîne à l’université d’Arizona sous la houlette de Bob Bowman, l’ex-mentor de la légende Michael Phelps. "Ça fait cinq ans que je travaille dur pour ça et maintenant ça se réalise. Mentalement j’ai beaucoup progressé, physiquement aussi."

La première soirée a par ailleurs été marquée par la victoire sur 400 m libre de Katie Ledecky (3.58.15), son 16e titre mondial et le 12e en individuel, et du relais 4 x 100 m libre américain emmené par Caeleb Dressel (3.09.34) dont c’est le 14e titre mondial.