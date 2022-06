À l’occasion de la “Journée mondiale sans tabac”, plusieurs centres Adeps, dont ceux de Jambes et Péronnes, se sont mobilisés en proposant des actions de sensibilisation à destination des écoles présentes pour une journée. Après avoir signé, en novembre 2020, la Charte “Générations sans tabac”, les 18 centres Adeps sont officiellement devenus des espaces sans tabac, y compris à l’extérieur et même à leurs abords !

L’Adeps s’associe ainsi à un mouvement visant à ce que plus aucun enfant né après 2019 ne devienne fumeur. Théâtre de nombreux stages, accueillant quelque 85.000 jeunes par an dans le cadre scolaire, les centres rejoignent plus de 200 infrastructures sportives où le tabac est interdit comme le stade de Sclessin, où des enfants ont soufflé des bulles sous le slogan "Je préfère souffler des bulles que de la fumée".

Depuis 2021, tous les stades de Pro League sont sans tabac, le monde du football belge s’étant aussi associé à “Générations sans tabac” avec trois ambassadeurs : Tessa Wullaert, Laurent Henkinet et Brandon Mechele.

"Les stars du football et du sport en général peuvent jouer un rôle exemplaire pour la génération que nous voulons voir grandir sans tabac. Nous espérons que les clubs de sport s’inspireront de leur message", lance Sophie Adam, porte-parole de “Générations sans tabac”, heureuse que l’Adeps ait rejoint le mouvement.

Pour toute info > https://www.sport-adeps.be/index.php?id=8978