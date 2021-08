Les 7 médaillés belges olympiques et les athlètes classés dans le top 8 à Tokyo cet été seront fêtés le vendredi 3 septembre au stade Roi Baudouin de Bruxelles en ouverture du grand meeting d'athlétisme, avant-dernière manche de la Ligue de Diamant. Les champions olympiques, l'athlète Nafi Thiam (qui prendra ensuite part au concours du saut en hauteur), la gymnaste Nina Derwael et les Red Lions de hockey, mais aussi le coureur cycliste médaillé d'argent Wout van Aert et les médaillés de bronze l'athlète Bashir Abdi, le judoka Matthias Casse et l'équipe de jumping Pieter Devos, Jérôme Guéry et Grégory Wathelet feront une première apparition devant leur public depuis leurs exploits aux Jeux Olympiques. Dans l'après-midi, à 16 heures, ils auront déjà eu l'occasion de se faire acclamer par le public au balcon de l'Hôtel de Ville sur la Grand'Place de Bruxelles.

Tous les Olympiens belges ayant décroché un top 8 à Tokyo, soir 69 athlètes, seront donc également célébrés. L'ensemble de la délégation olympique présente - qui assistera ensuite au meeting en tribune - effectuera en fin de soirée un tour d'honneur bien mérité sur la piste. Ceci au rythme de la musique de Regi et Mademoiselle Luna, dont le titre Now's The Time n'était autre que l'hymne officiel du Team Belgium pour les Jeux Olympiques de Tokyo.