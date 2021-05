L'intégralité des recettes de la campagne est reversée à des œuvres caritatives et les plus offrants choisissent à quelle œuvre ils reversent leur argent, pour autant que cette œuvre soit reconnue par la Fondation Roi Baudouin. Après l'Euro, les athlètes belges ont mis leurs maillots aux enchères en signe de remerciement pour avoir pu continuer à pratiquer leur sport et tenter de remporter des médailles en pleine crise sanitaire. Le maillot qui a rapporté le plus est celui de Nafi Thiam, vendu pour 1.600 euros.

Le deuxième montant le plus élevé a été offert par Michael Somers, initiateur de la campagne, avec une offre pour son maillot à 500 euros. Le maillot d'Elise Vanderelst, championne d'Europe sur 1.500 mètres a lui rapporté 400 euros devant celui de Noor Vidts (326 euros), Isaac Kimelli (211 euros) et Thomas Carmoy (125 euros). Kevin Borlée (4x400m) a récolté la deuxième plus grosse somme d'argent chez les hommes avec 250 euros. Privée de demi-finale à Torun à cause d'un test positif coronavirus, Eline Berings (60m haies) a elle vu son maillot partir pour 400 euros. Celui de la jeune Merel Maes, 16 ans, a rapporté 310 euros.

Avec cinq médailles, la délégation belge est rentrée avec la plus grande récolte de médailles jamais réalisée. Nafi Thiam (pentathlon) et Elise Vanderelst (1500m) ont remporté l'or, Noor Vidts (pentathlon) et Isaac Kimeli (3000m) l'argent et Thomas Carmoy (saut en hauteur) le bronze.