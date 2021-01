Au palmarès des sportifs catalogués "bad boys", Mike Tyson occupe la première place haut la main. L’ancien boxeur est hors catégorie, c’est un Maradona puissance 10. À 54 ans, l’intéressé s’étonne d’ailleurs d’être encore en vie, lui qui vient de remonter sur le ring pour un combat exhibition (et sans doute même plusieurs) dont les fonds récoltés iront à des associations venant en aide aux sans-abri et aux toxicomanes."Je me suis retrouvé dans les deux situations et je sais à quel point il est difficile de survivre dans ces cas-là."

Flash-back sur une trajectoire hors du commun.