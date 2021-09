Les Belges occupent, comme toujours, une place de choix dans le programme. Dans la foulée de ses bons Jeux olympiques, Eliott Crestan aura droit à un 800 m devant son public. Quatre autres Belges sont engagés sur cette distance : Tibo de Smet, Pieter Sisk, Aurèle Vandeputte et Ruben Verheyden. Elise Vanderelst s’attaquera, elle, au record de Belgique du mile, détenu depuis le 18 août 2012 par Almensh Belete (en 4:28.11). Cette année, elle s’est déjà approprié ceux du 1 000 m et du 1 500 m, sa distance de prédilection.

Quant à Ismael Debjani (1 500 m), il entend montrer qu’il a toujours les jambes dans une course que courra aussi Jochem Vermeulen. Sur 400 m, le match entre Alexander Doom et Jonathan Sacoor verra-t-il l’un des deux descendre sous les 45 secondes ? Cette saison, ils ont bouclé le tour de piste en, respectivement, 45.34 et 45.17. Sur 200 m, un duel opposera Rani Rosius et Imke Vervaet, alors que Noor Vidts se mesurera à Anne Zagré sur 100 m haies.

On aura également droit à une confrontation belgo-néerlandaise sur 400 m avec la participation de Camille Laus, Paulien Couckuyt, Manon Depuydt et Ilana Hanssens. Ben Broeders aimerait, de son côté, profiter de la présence de Mondo Duplantis à la perche pour s’envoler très haut et améliorer son record de Belgique (5,81 m).

Enfin, Jente Hauttekeete s’alignera à la longueur. Cet hiver, le spécialiste des épreuves combinées (19 ans) a signé le record du monde U20 de l’heptathlon (en salle) et, le mois dernier à Nairobi, est monté sur la deuxième marche du podium du décathlon aux Mondiaux U20.