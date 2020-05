Les bienfaits du sport sont nombreux, on le sait, que ce soit sur le cœur, les os, les muscles ou le cerveau. Le défi de nombreux chercheurs consiste à identifier précisément les processus physiologiques à l’origine de ces bénéfices et à les stimuler par le biais de nouvelles substances qualifiées très logiquement d’"exercice-mimétiques" puisqu’il s’agit de "mimer" les effets du sport. On parle aussi, et c’est plus évocateur, de "sport en pilule". Le magazine Zatopek actuellement en kiosque fait le point sur la question.

Quel cachet !

(...)