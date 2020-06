Dans le milieu, on l’entend régulièrement dans les conversations : « La boxe sans les contacts, ce n’est pas de la boxe. »

Frustrés de ne pouvoir toujours pas pratiquer pleinement leur sport, les boxeurs vont pourtant devoir ronger leur frein jusqu’au 1er juillet encore. Il n’empêche, cette perspective est déjà beaucoup plus rapprochée que celle qui avait été évoquée dans un premier temps. Et d’ici là, dès ce lundi 8 juin, ils vont pouvoir investir à nouveau leurs salles d’entraînement. Où des conditions très strictes pour la pratique du noble art (en plus de la non-utilisation des vestiaires et des douches) seront toujours d’application.

« Nous avons été agréablement surpris de voir que cela reprend plus vite que prévu puisque les salles vont pouvoir ouvrir dès ce lundi », acquiesce Marco Giuliani, le président de la Ligue francophone de boxe. « Attention toutefois que cette reprise des activités en intérieur s’accompagne de nombreuses mesures. »

Deux ans de suspension en cas de non-respect des règles

Le comité d’administration de la LFB impose, en effet, désormais à tous les clubs de lister les boxeurs qui fréquentent la salle pour les entraînements, de les soumettre à une prise de température à l’entrée et de leur demander de se désinfecter les mains en marge des séances. La ligue invite aussi ses pratiquants à ne pas s’échanger de matériel et de venir avec bandages, cordes et gants personnels. « Les règles de distanciation sociale sont toujours d’application, elles aussi, et on ne pourra pas travailler au sac ni faire de palettes. »

Autrement dit, il sera uniquement question de conditionnement physique (saut à la corde, shadow-boxing...) ces trois prochaine semaines avec des entraînements toujours limités à 20 personnes. « Et le club qui dérogera à ces règles sera suspendu pour deux ans », lance Marco Giuliani. « On ne peut pas mettre les autres pratiquants ni notre sport en danger. C’est pourquoi nous faisons appel au sens des responsabilités de chacun. »

Avec l’accélération du déconfinement, les premières compétitions seront envisagées dès le mois d’août même si la période de vacances ne s’y prête pas vraiment. « Vu l’évolution des choses, on peut très bien imaginer des galas avec 300 ou 400 personnes en septembre ou octobre », conclut le dirigeant de la LFB. « On semble voir enfin le bout du tunnel... »