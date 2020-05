Les championnats d'Europe de triathlon longues distances auront lieu à Roth en Allemagne le 4 juillet 2021, ont annoncé les organisateurs mardi.

Ils seront ainsi disputés dans un lieu culte du triathlon en Allemagne, ce dont s'est réjouit le président de l'Union européenne de triathlon, Renato Bertrani heureux de voir l'événement se dérouler "à la Mecque du triathlon longues distances."

Timothy Van Houtem avait été sacré en 2018 à Madrid sur la distance de 3,8 km natation, 180 km vélo et 42,195 km de course à pied, alors qu'Alexandra Tondeur, championne du monde longues distances il y a juste un an à Pontevedra, y avait pris la deuxième place.

L'an dernier, le Danois Kristian Hogenhaug et la Néerlandaise Yvonne van Vlerken étaient montés sur la plus haute marche du podium à Almere aux Pays-Bas.