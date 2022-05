Ce samedi, sur le coup de 14h15 (heure belge), sera donné le départ de la 45e édition du Mondial d’Ironman. Pour la première fois depuis 1978, l’épreuve n’aura pas lieu à Hawaï, mais à St. George (Utah). Après deux annulations sur Big Island, les organisateurs ont décidé de délocaliser ce Mondial qui est, en fait, celui de 2021, l’édition de 2022 étant déjà prévue le week-end des 7 et 8 octobre, à… Hawaï.

Deux rendez-vous mondiaux la même année donc, ce qui n’est pas, là, une première ! En 1982, l’Ironman d’Hawaï s’était déroulé en février avant que les organisateurs ne le déplacent en octobre, les conditions météorologiques de février entraînant de trop nombreux abandons.

Voici quelques stats de ce Mondial d’Ironman, à St. George (Utah)…

3.000 > Le nombre total annoncé de participants.

80 > Les pays représentés.

21 > Le nombre de Belges.

40 > Le total de pros masculins.

2 > Le nombre de pros (H) belges : Bart Aernouts et Pieter Heemeryck.

23 > Le total de pros féminines.

0 > Le nombre de pros (F) belges.

20 > Le record de victoires masculines : États-Unis.

3 > Le nombre de succès belges : Luc Van Lierde (1996, 1999), Frederik Van Lierde (2013).

10 > Le record de victoires féminines : Suisse.

78 > Le pourcentage de triathlètes masculins.

42 > L’âge moyen des participants.

79 > Le plus âgé : Gennaro Magliulo (USA).

73 > La plus âgée : Melodie Cronenberg (USA).

18 > Le plus jeune : Soren Bang (USA).

21 > La plus jeune : Julia Iglesias (USA).

4.500 > Le nombre de bénévoles !

Les distances précises de l’Ironman…

3,86 km > Natation.

180,2 km > Vélo.

42,2 km > Course à pied.