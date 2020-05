Revisitez la grande et les petites histoires du sport au travers de nos 20 questions.

La crise liée au Covid-19 empêche la tenue de quasiment toutes les compétitions sportives. Mais cela donne l’occasion aux télévisions et autres médias de se replonger dans l’histoire du sport, avec des événements qui nous ont poussés à apprécier diverses personnalités et leurs exploits sur tous les terrains du globe. Plongeons-nous dans l’histoire, parfois récente, parfois moins, du sport au travers de ce questionnaire qui n’a rien d’exhaustif mais qui se montre ludique et instructif…