Les compétitions de baseball et de softball en Belgique reprendront le 3 juillet, a annoncé mercredi la Fédération belge de baseball et de softball (FRBBS).

En Belgique, la saison de ces deux sports se déroule d'avril à octobre. En raison de la crise du coronavirus, elle n'a pu débuter comme prévu en avril.

"L'intention est de créer autant d'occasions de jouer que possible pour notre pays, dans le respect des mesures de sécurité et de santé", a expliqué la fédération. "Les Ligues ont pour cela déjà élaboré les règlements et les protocoles Safe@Bat & Go."

La fédération avait déjà décidé que tous les champions de 2019 peuvent conserver leur ticket européen. Ils n'y aura cette saison ni montant ni descendant et pas de trêve estivale. Les compétitions devraient se terminer pour la mi-octobre. Toutes les équipes doivent confirmer pour le 15 juin leur participation ou non aux compétitions. Le calendrier définitif sera ensuite mis au point.