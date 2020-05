Directrice de l’Organisation nationale antidopage depuis 2003, Anne Daloze a pris toutes les dispositions nécessaires, après avoir consulté les experts...

C’est reparti ! Les contrôles antidopage ont bel et bien repris, ce lundi matin, en Belgique. Une excellente nouvelle dans la mesure où leur absence pour cause de crise sanitaire suite au Coronavirus ennuyait les uns et énervait les autres… Le laboratoire de Gand, l’un des trente assermentés à travers le monde, n’avait, il est vrai, plus reçu aucun échantillon, d’urine ou de sang, depuis le 30 mars.

Directrice de l’Organisation nationale antidopage (ONAD), Anne Daloze s’était expliquée sur la situation, évoquant trois raisons : 1. Les contrôleurs sont des médecins et, pour la plupart, ils sont engagés sur le front de l’épidémie. 2. Il n’y a plus de compétitions. 3. En période de confinement général, le déplacement d’un médecin-contrôleur, hors-compétition, n’était pas considéré comme essentiel. Donc, interdit… Mais la situation a évolué !

"Suite au précédent Conseil national de Sécurité, le 24 avril, nous avons tenu une réunion avec la ministre des Sports, Valérie Glatigny, et certains experts comme Marius Gilbert et nous avons fixé un cadre sanitaire, avec toutes les précautions d’usage, dans lequel reprendre nos contrôles antidopage."

Ce qui est donc le cas depuis lundi matin… L’athlète Eline Berings a ainsi partagé sur les réseaux sociaux le fait qu’elle avait été réveillée, ce mardi, par le médecin-contrôleur, plaisantant même : "Retour à la normale !"

Côté francophone, tous les sportifs de haut niveau ont été prévenus de cette reprise afin qu’ils ne soient pas surpris de revoir les... envoyés spéciaux de l’ONAD.

"Nous tenions, surtout, à ce que tous nos sportifs sachent que nous nous sommes engagés à respecter des mesures sanitaires strictes avec, bien entendu, le port du masque, pour le contrôleur et le contrôlé, ainsi que le gel hydroalcoolique pour se laver les mains...", précise encore Anne Daloze.

L’absence des contrôles en Belgique n’aura donc duré qu’un peu plus d’un mois. Tant mieux !