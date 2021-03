Qualifiées ! Après six jours et… seize régates d’une folle intensité au large de l’île de Lanzarote, Anouk Geurts et Isaura Maenhaut ont décroché leur sélection pour les Jeux de Tokyo en 49er FX. Et le duo belge y a mis la manière puisqu’il n’a pas dû attendre la traditionnelle Medal Race pour venir à bout des Croates, alors distancées de 32 points !