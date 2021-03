La Fédération Royale Belge de Ski a annoncé ce jeudi 11 mars l’engagement de deux nouveaux sponsors principaux. Il s’agit la station de ski Suisse Anzère et des résidences SWISSPEAK Resorts. Ce partenariat d’une durée de 2 ans est conclu dès le 1er octobre 2021 et permettra à la Fédération Belge de devenir ambassadeur des résidences ainsi que de la station Suisse.

Anzère, station Suisse nichée dans le Valais à 1500m d’altitude, devient le nouveau partenaire principal de la Fédération Belge de ski, au côté des résidences SWISSPEAK Resorts, deuxième nouveau partenaire principal. Ce nouveau partenariat fait suite aux bons résultats des athlètes Belges et a eu comme heureuse conséquence de séduire de nombreux nouveaux partenaires. Parmi eux, deux sont sortis du lot et ont décidé de se lier à la Belgique au travers de cet accord.

Les résultats de la saison 2021 sont très encourageants. Avec, entre autres, une 18ème place au slalom géant d’ouverture de cette saison d’hiver à Sölden pour Sam Maes ou encore une 10ème place au slalom spécial des Championnats du Monde de Ski Alpin à Cortina 2021 pour Armand Marchant.

« Kim Vanreusel, Sam Maes, Armand Marchant, Dries Van Den Broecke et Tom Verbeke complètent une équipe nationale belge de plus en plus compétitive au niveau mondial. En 2020, Armand a conquis une superbe 5ème place au slalom de Zagreb avec le meilleur temps de la 2ème manche. Ce résultat n’en demeure pas moins le plus bel exploit d’un skieur de la Fédération Royale Belge de Ski en Coupe du Monde de Ski Alpin. »

SWISSPEAK Resorts ce sont 4 résidences en exploitation au travers de la Suisse et plus de 10 nouveaux projets dont un à Anzère. Des établissements qui serviront de QG pour les athlètes, mêlant confort, repos et charme authentique montagnard.

Anzère est une petite station Suisse perchée à 1500m d’altitude mais offrant des conditions d’entrainement idéales pour l’équipe Belge. Avec 13 installations, 58km de pistes balisées et des pistes préparées pour l’entrainement des professionnelles, cela en fait un lieu de choix pour le développement des athlètes. Ensemble, ces deux partenaires offrent donc des accès à la station, des logements et des équipements. Un combo qu’on espère gagnant pour nos skieurs Belges.

« Grâce aux très bons résultats des athlètes de la Fédération Royale Belge de Ski, les courses de Coupe du Monde de ski sont de plus en plus suivies par les amateurs de ski belges. SWISSPEAK Resorts, Anzère et les athlètes de la fédération partagent les mêmes valeurs et surtout la passion du ski. En tant que sponsors, nous sommes fiers de compter la fédération et leurs athlètes comme ambassadeurs de nos marques auprès de la population belge » conclut Sébastien Travelletti, CEO de SWISSPEAK Resorts et président de Télé Anzère.