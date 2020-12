Tout le monde sait à peu près ce que c’est que de courir ou de sauter. Par comparaison, les lancers sont des terrains inexplorés parmi les disciplines de l’athlétisme. La plupart des nombreux spectateurs derrière les grands championnats n’ont jamais tenu dans leurs mains un poids, un disque, un marteau ou un javelot.

Pour Didier Poppé, entraîneur international de lancers, rien n’égale le geste du lanceur lorsqu’on parle de coordination motrice, d’équilibre, de puissance et de mental. Dans le Zatopek actuellement en kiosque, une longue interview avec ce coach de multiples champions olympiques dévoile le charme de ces disciplines peu connues, lui qui considère les lancers comme "l’expression la plus aboutie de l’intelligence gestuelle".





Homo ejectus

Didier Poppé est intarissable lorsqu’il s’agit d’évoquer ses disciplines favorites. Dans cette interview, il explique qu’en termes de performances, elles dépassent toutes les autres. Par engins interposés, les lanceurs vont plus vite que le sprinter. Ils vont aussi plus loin et plus haut que les sauteurs. Leur gestuelle demande des qualités exceptionnelles de force. Mais aussi d’intelligence motrice.

Dithyrambique, Poppé considère même l’acte du lancer comme un des moteurs principaux de notre évolution et propose d’introduire l’"Homo ejectus" dans la suite des espèces hominidés qui nous a conduits à être ce que nous sommes : Homo habilis, Homo faber, Homo ergaster… Homo ejectus.

"Pourquoi ne pas repenser notre évolution en nous basant sur notre aptitude aux lancers ?" insiste-t-il.

Pour lui, la maîtrise du lancer marque une étape déterminante du développement.

En schématisant un peu, il propose même de diviser les progrès de l’humanité en deux grandes catégories : ceux qui sont dus aux coureurs et ceux qui sont dus aux lanceurs. L’obsession des premiers a toujours été d’augmenter leur propre vitesse de déplacement. Au début, c’était par la course. Puis vinrent les inventions techniques comme la roue et la domestication des animaux. Aujourd’hui, on utilise surtout des engins à moteur. Mais le but reste toujours le même : aller toujours plus vite, toujours plus loin.

Les lanceurs, eux, ne se préoccupent pas de ce genre de détails. Ils savent qu’il n’est pas toujours nécessaire de se déplacer pour accomplir une action. Il suffit de savoir lancer ! Alors, plutôt que courir derrière leurs proies, ils ont d’abord utilisé des pierres, puis des lances, des flèches, des fusils. Leur obsession, ce n’est pas la vitesse, mais la distance et la précision.





Des idiots moteurs

Didier Poppé se livre ensuite à un petit survol éthologique pour constater que les espèces animales capables de lancer sont relativement peu nombreuses. Et pas seulement pour des raisons anatomiques.

Lorsqu’on lance un objet, le cerveau doit être capable d’anticiper la trajectoire et de deviner ce qui se passera au point d’impact. On retrouve cette forme d’intelligence chez certains reptiles comme le caméléon, qui utilise sa langue télescopique comme une arme pour attraper les insectes, ou le cobra-cracheur du Mozambique, qui peut vous asperger de venin avec une précision diabolique. Chez les singes, on voit des formes primitives de lancers. Mais ces exemples sont rares et aucune espèce n’égale les performances de l’humain lorsqu’il s’agit de propulser des objets très loin.

"Malheureusement, les jeunes ne savent plus lancer aujourd’hui, se désole Didier Poppé. Ils n’ont plus besoin de le faire que ce soit pour se nourrir ou pour se défendre."

Quant aux sports eux-mêmes, ils tombent en désuétude. Pour Didier Poppé, c’est simple : ce manque de sollicitations se traduit par un appauvrissement moteur inquiétant. La plupart des enfants manquent de la coordination la plus élémentaire pour lancer, mais aussi pour courir ou pour sauter. Cette sédentarité l’attriste.

"Nos enfants ont désappris à bouger. Ce sont des ‘idiots moteurs’ ", assène-t-il.