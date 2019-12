Le comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo) de Paris 2024 a officialisé jeudi le choix de l'île polynésienne de Tahiti pour accueillir les épreuves de surf, soit à 15.700 kilomètres de la capitale française et dont le décalage horaire est de douze heures.

Elle a été préférée aux trois candidatures situées sur l'Atlantique dans le sud-ouest de la métropole et en Bretagne.

Les épreuves de shortboard, disputées par 24 hommes et 24 femmes, auront lieu sur le site de Teahupoo, connu pour offrir l'une des vagues les plus puissantes, spectaculaires et périlleuses au monde, ont décidé les membres du conseil d'administration de Paris 2024, qui rassemble les parties prenantes des Jeux Olympiques (Cojo, Etat, collectivités, mouvement sportif).

Bordeaux-Lacanau (Gironde), Hossegor-Capbreton-Seignosse (Landes), Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) et La Torche (Finistère) étaient les quatre autres candidats à l'organisation des épreuves de surf.