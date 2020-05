Les athlètes disposant du statut d'Espoir Sportif International peuvent, depuis ce lundi 18 mai, reprendre leurs entraînements dans un des centres Adeps de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a annoncé lundi, dans un communiqué, la ministre des Sports Valérie Glatigny (MR).

Depuis le 13 mars, les athlètes disposant du statut de sportif de haut niveau pouvaient continuer de s'entraîner au sein de quatre centres Adeps (Mons, Liège, Louvain-la-Neuve et Woluwe-Saint-Lambert) en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette possibilité a été étendue, depuis ce lundi, aux 241 jeunes athlètes disposant du statut d'Espoir Sportif International.

"Des dispositions pratiques encadrent cette reprise des entraînements", précise le communiqué. "Cela se fera uniquement sur demande explicite de leur fédération, et dans le strict respect des consignes d'hygiène préconisées par le Conseil National de Sécurité."

Par ailleurs, les sportifs de haut niveau et les espoirs sportifs internationaux peuvent désormais s'entraîner au sein de neuf Centres Adeps supplémentaires en Wallonie et à Bruxelles, à savoir ceux de Péronnes, de Seneffe, de Bruxelles, d'Engreux, de Neufchâteau, de Chiny, de Froidchapelle, de Jambes et d'Arlon. Ce qui porte donc à treize le nombre de Centres Adeps disponibles pouvant accueillir des sportifs de haut niveau et des espoirs sportifs internationaux.