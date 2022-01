Son visage n’est certes pas le plus connu du monde de l’olympisme mais son nom, intimement associé au combat qu’elle porte pour un sport toujours plus féminin, continue pourtant à traverser les décennies. Figure incontournable du mouvement olympique depuis près de quarante ans, Anita DeFrantz figure à plusieurs titres dans les livres d’histoire. L’ancienne capitaine de l’équipe des États-Unis en aviron, médaillée de bronze en "huit" en 1976 aux Jeux de Montréal, est, en effet, la première femme à avoir été élue vice-présidente du Comité international olympique (1997-2001), un rôle qu’elle a d’ailleurs à nouveau endossé récemment (2017-2021), et la première Afro-américaine à avoir intégré le CIO puis à avoir occupé cette fonction de vice-présidente.