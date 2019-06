Une première pour cette discipline en pleine expansion qui compte aujourd'hui entre 10 et 15.000 pratiquants en Belgique.

Les finales de championnat de Belgique de Padel, qui se dérouleront sur l'espace Tivoli à Liège, seront diffusées en direct le dimanche 23 juin sur RTC et sept autres TV locales (Notélé, Antenne Centre, Canal Zoom, TV Com, Vedia, TV Lux et Télésambre), a annoncé mercredi Philippe Cerfont, président de l'Association Francophone de Padel (AFP).

Cette compétition, qui entre dans sa phase finale ce 20 juin avec les huitièmes de finale, se déroule durant cette semaine sur le site de Tennissimo à Sprimont avant de prendre ses quartiers au centre de Liège pour les demi-finales (samedi) et finale (dimanche).

Elle regroupe 40 paires masculines et 14 paires féminines, confirmant ainsi l'engouement pour cette discipline, savant mélange de tennis et de squash. Une discipline que chacun pourra découvrir à Liège du 22 au 30 juin sur le terrain de 10 m sur 20 m installé sur l'Espace Tivoli. Quelque 300 jeunes y sont d'ailleurs attendus la semaine prochaine lors du Padel Exhibition Liège

"Après deux éditions à Bruxelles dans la cadre du World Padel Tour, je souhaitais proposer un concept plus national et Liège s'est imposé tout naturellement vu son intérêt pour la discipline", a souligné Philippe Werts, ancien joueur professionnel et organisateur de l'événement qui proposera aussi quelques matches exhibitions.

L'ex-tennisman français Henri Lecomte est ainsi attendu dimanche à 13h00 face à un adversaire à désigner. Les frères Saive monteront sur le terrain lundi à 18h00. Un clasico Standard-Anderlecht, version Padel, est aussi prévu. Les terrains resteront accessibles jusque 22 heures, ajoute l'organisateur.

Cette discipline connait un véritable essor. Il y quatre ans, la Belgique comptait quatre clubs. Aujourd'hui, ils sont 110 dont 48 en Wallonie et à Bruxelles, la Capitale et le Brabant Wallon comptant 16 clubs pour 14 en province de Liège et 13 dans le Hainaut.

"Il existe une centaine de terrains pour 2.200 licenciés. Les plus grosses structures se trouvent en province de Liège mais des projets ambitieux se mettent en place en Brabant Wallon où cette discipline décolle également", relève Philippe Cerfont.

L'AFP, qui collabore pleinement avec la fédération de tennis, se structure et développe des formations pour moniteurs. Elle vise aussi à moyen terme la reconnaissance de ses meilleurs pratiquants comme élites sportives et développe plusieurs concepts autour des plus jeunes, véritable défi du futur pour l'AFP.