En collaboration avec son homologue, Sport Vlaanderen, l’Adeps a sollicité la VUB afin d’évaluer la valeur sociale du sport de haut niveau et, en particulier, l’effet d’inspiration des Jeux olympiques. Les mesures ont été effectuées à trois moments pour évaluer l’impact des JO : juillet 2021, août 2021, mars 2022. En outre, un sondage mensuel a été réalisé pour suivre l’impact social du sport de haut niveau de manière plus régulière.

> 86 % pensent que les sportifs olympiques sont des modèles pour les jeunes.

> 76 % sont heureux des performances et 79 % sont fiers de leurs sportifs.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, le public attribue un impact positif au sport de haut niveau, en particulier sur l’identité collective. Le sport de haut niveau joue donc son rôle de moteur, la palme de la popularité revenant à… Nafi Thiam. Mais attention : l’impact des Jeux d’été, à Tokyo, n’a duré que quelques mois en Wallonie alors qu’il est stable en Flandre après les Jeux d’hiver, à Pékin. Une source de réflexion pour les dirigeants sportifs, bien décidés à continuer d’investir, tout en tenant compte des aspirations…

Le sport de haut niveau a un impact positif sur la pratique du sport pour tous, en particulier après une compétition internationale. Après les Jeux de Tokyo, 59 % de la population wallonne/bruxelloise se dit encouragée à commencer à pratiquer un sport grâce aux performances de nos sportifs de haut niveau.

Oui à l’athlé et la gym, non à la boxe

Les Wallons et Bruxellois préfèrent que les pouvoirs publics investissent dans les sports où nous comptons des jeunes talents (35 %) et qui peuvent inciter la population à pratiquer elle-même ces sports (32 %).

44 % préfèrent investir dans l’athlétisme, la gymnastique (22 %), le basket-ball (19 %), le cyclisme (16 %) et le football (14 %). A contrario, certains sports n’ont pas vraiment leurs faveurs : la boxe, jugée trop violente, et les sports d’hiver, coûteux et non écologiques…