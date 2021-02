Au retour des vestiaires jeudi face à la Finlande, on pensait que tout était plié pour nos Devils. A 0-2, puis à 3-1, on voyait mal les visiteurs du Country Hall de Liège revenir au score. Et pourtant, ils l’ont fait, en recollant toujours rapidement au score. Un manque de concentration par moment, un manque de rythme (dû à l’arrêt des championnats en Belgique) ou encore des erreurs de placements: autant d’éléments qui peuvent justifier ces deux points perdus. "Nous avons en effet eu un peu de relâchement et il y a eu quelques malentendus. Ce sont des détails qui se paient cash dans ce type de match. Mais malgré le manque de rythme, nous avons tenu physiquement", déclarait le coach, Karim Bachar.

Ce mardi face au Monténégro, les Belges n’ont qu’un objectif : prendre les trois points et signer ainsi un 4 sur 6 satisfaisant pour ce début de campagne qualificative pour l’Euro 2022. "Si nous gagnons, ce sera en effet acceptable." Le coach sait d’ailleurs à quoi s’attendre. "Ce sera une équipe moins vive mais plus costaud que la Finlande, avec un autre style de jeu. Nous allons analyser nos erreurs et faire en sorte qu’elles ne se reproduisent plus, tout en gardant nos bons moments."

La Belgique connait bien l’adversaire de ce mardi. "Le Monténégro était dans notre groupe poule lors du tour préliminaire en janvier. On a encaissé en premier. Inscrire les deux buts pour gagner a été très compliqué. Après le 2-1 et le 3-1, on a déroulé pour finalement gagner 5-1. On va devoir jouer hors des duels, miser sur notre technique et notre vitesse car ils ont une équipe très physique", explique le capitaine, Mohamed Dahbi Reda.

Le coup d’envoi sera donné ce mardi à 20 heures au Country Hall de Liège.