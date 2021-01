Les Diables rouges de futsal vont entamer leur campagne qualificative pour l'Euro 2022 qui se déroulera aux Pays-Bas. Sur son chemin, se dresseront l'Italie, la Finlande et le Monténégro. Tout se déroulera selon un système de phases de groupe. Les 8 vainqueurs de groupes et les 6 meilleurs deuxièmes seront directement qualifiés. Les autres deuxièmes disputeront des matchs de barrages pour obtenir le dernier ticket qualificatif.

Les deux premiers matchs de nos Belges auront lieu au Country-Hall de Liège le jeudi 28 janvier contre la Finlande et le mardi 2 février contre le Monténégro, à 20 heures.



Bien entendu, les rencontres auront lieu à huis clos mais elles seront télévisées! "C'est la première fois depuis le Championnat d'Europe de futsal à Anvers en 2014 que les matchs internationaux de notre équipe de futsal seront retransmis en direct à la télévision belge. Tous les autres matches qualificatifs pour l'Euro 2022 pourront aussi être suivis en direct grâce à Proximus", explique l'Union belge. Il sera donc possible d'assister aux matchs via les chaînes Proximus Sports 1 et Pickx Live disponibles sur la plateforme Picks (TV, app et site web), et ce, gratuitement.

"Proximus prévoira un encadrement de qualité avec les légendes du futsal Karim Chaïbaï et Bart Michiels comme co-commentateurs, tant pour l’émission en français, que pour celle en néerlandais."

Le programme en vue de l’Euro