"Nous nous faisions une joie de célébrer la fin de la Paralympiade Tokyo 2020 avec toutes les personnes qui contribuent, de près ou de loin, au développement du handisport en Belgique et au rayonnement du Mouvement Paralympique", a écrit le BPC dans un communiqué. "Cependant, la santé de tous est notre priorité absolue et, étant donné les conditions actuelles, nous ne souhaitons pas faire courir le moindre risque à nos invités, dont certains ont déjà une santé plus fragile."

Le Comité paralympique belge explique qu'il réfléchira aux différentes options envisageable pour remettre les primes aux médaillés paralympiques ainsi que les Paralympic Sport Awards 2021 aux lauréats des différentes catégories