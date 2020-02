Cette huitième édition à commencer à Cape Town en Afrique du sud ce 1er février et le King of the air sera couronné le 16 février. Cette année, les meilleurs kitesurfeurs de la planète s’affrontent pour le sacre ultime dans le ciel de Kite Beach et envoient les meilleurs tricks de leur arsenal.





Des sauts à plus de 20 mètres de haut, des figures toutes pus impressionnantes les unes que les autres font du Red Bull King of the Air, la compétition reine du kitesurf .

Le Red Bull King of the Air, la plus grosse compétition de kitesurf big air au monde.